Auricolari Sudio VASA

A T T E N Z I O N E ! Questo post ha piu' di sei mesi. Le informazioni contenute potrebbero non essere aggiornate.

Sudio AB è un neonato brand Svedese che produce auricolari con un design minimal e una particolare attenzione alla qualità del suono. La sua filosofia è: “promuovere gli auricolari non semplicemente come un prodotto elettronico, ma anche come un accessorio estetico e di lifestyle.”

Il sito di Sudio è particolarmente efficace per rappresentare questa visione, corredato dalla giusta dose di storytelling, immagini curate (che infatti provengono dalla pagina Instagram di Sudio), grafica slavata e descrizione della cura posta nella realizzazione dei loro prodotti, che vengono venduti esclusivamente online. Il design degli auricolari è molto bello e descrive bene l’attenzione e la cura per il particolare. Quando mi hanno proposto di provare uno di questi auricolari svedesi, ho accettato con piacere perché incuriosito dalla qualità e dalla cura artigianale promesse dall’azienda.

Silvia mi ha mandato un paio di Sudio VASA e io ho scelto un bel blu carico nella versione Android. Già dal packaging le promesse vengono mantenute: non ho mai visto un paio di cuffie confezionate con tanta cura e con una tale qualità dei materiali da imballo.

Gli accessori comprendono una bellissima bustina in pelle di colore coordinato, 5 paia di gommini e una piccola spilletta minimale per fissare il cavo ai vestiti. I materiali con cui sono costruite sembrano ottimi, il filo piatto è rivestito di una gomma di effetto setoso molto piacevole al tatto e impossibile da ingarbugliare. Le cuffie sono del tipo in-ear, con padiglioni in metallo che contengono driver da 10,2 mm, e il connettore è del tipo piatto a 90 gradi. Comandi di volume, tasto di controllo e microfono sono contenuti in un piccolo parallelepipedo dorato che non dà il minimo fastidio e sono molto belli a vedersi. Gli auricolari trasmettono una sensazione di grande robustezza e il corpo in metallo li rende un po’ pesanti, ma la scelta di gommini permette di trovare quelli più adatti al proprio orecchio e fissarli molto bene.

Le ho provate con iPod, telefono e computer e l’ottima qualità del suono permette di distinguere la qualità diversa dei file e dello streaming, evidenziandone qualità e difetti. I bassi sono pieni e non troppo frenati o secchi, gli alti limpidi ma non pungenti, il suono è leggermente colorato ma non fastidioso e i medi si fanno sentire senza invadere con effetti “scatolati”. Il suono non concede molto alle sensazioni forti di ascolto con bassi dirompenti e frequenze alte squillanti e metalliche di altre cuffie che ho provato tempo fa, ma l’equilibrio delle Sudio VASA si traduce nella quasi totale assenza di fatica da ascolto.

L’uso come auricolare telefonico è buono ma non all’altezza delle aspettative di un prodotto del genere: il microfono è molto sensibile ai rumori ambientali e per qualche motivo i tasti volume non funzionano sul mio Motorola Moto X, mentre sono ok su un Samsung S5. Dalle specifiche non sono riuscito a capire il livello di impermeabilità di questi auricolari, quindi non mi sono avventurato a provarle durante la corsa.

Le Sudio VASA costano 70 euro, un prezzo adeguato alle caratteristiche di qualità costruttiva, del suono e del design di auricolari artigianali e curati in ogni dettaglio.

Sudio ha deciso di concedere ai miei lettori uno sconto del 15% su tutti i prodotti usando il codice andreabeggi su http://www.sudiosweden.com/it/

(Trasparenza per un mondo migliore: Sudio ha deciso di regalarmi queste cuffie.)